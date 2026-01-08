В Госдуме поддержали создание единой цифровой платформы АПК

Это давно ожидаемое и крайне необходимое решение, подчеркнула заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Создание единой цифровой платформы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов является крайне необходимым решением, она позволит упростить работу фермеров и снизить нагрузку на сельхозпроизводителей. Такое мнение ТАСС высказала заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам сессии о развитии агропромышленного сектора поручил создать в России единую цифровую платформу агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с применением ИИ.

"Создание единой цифровой платформы АПК и рыбохозяйственного комплекса - давно ожидаемое и крайне необходимое решение. Важно, чтобы новая платформа была не просто "объединением баз данных", а реальным сервисом, который помогает, а не усложняет жизнь. Аграрий должен видеть в ней пользу: упрощенную отчетность, доступ к господдержке в один клик, прогнозы урожайности, аналитику рынков - все в одном окне. Параллельно помогать решать кадровый вопрос", - сказала Оглоблина.

По ее словам, на данный момент аграрии используют несколько информационных систем одновременно, включая ФГИС "Земля", "Зерно", "Сатурн", "Семена". Это приводит к многократному вводу одних и тех же данных и дублированию отчетов. "Это не цифровизация, а цифровая нагрузка - и об этом постоянно говорят фермеры", - добавила парламентарий.

Она также обратила внимание на проблему нехватки IT-специалистов в сельской местности. "У фермера нет ни времени, ни компетенций заполнять сложные формы в разных системах. Это не мотивирует, а отталкивает от цифровых инструментов", - добавила парламентарий.