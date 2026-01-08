Максимальное время задержек поездов на пути из Крыма сократилось до пяти часов

Минимальное время задержек составляет два часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Время, на которое максимально задерживаются поезда "Таврия" сообщением из Крыма, сократилось до пяти часов. Всего задерживается пять поездов, сообщается в Telegram-канале перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"Из Крыма: №328С Симферополь - Кисловодск, отправлением 7 января, задерживается на 4 часа, №078С Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 7 января, задерживается на 5 часов, №092С Севастополь - Москва, отправлением 7 января, задерживается на 4,5 часа, №098С Симферополь - Москва, отправлением 8 января, задерживается на 2 часа, №076С Симферополь - Омск, отправлением 8 января, задерживается на 2,5 часа", - говорится в сообщении.

По данным перевозчика на 13:00 мск, максимальное время задержек составляло 6 часов, а минимальное - 2,5 часа. На данный момент минимальное время задержек составляет 2 часа.