На "Запорожстали" произошла аварийная остановка производства из-за обесточивания

Это уже вторая полная остановка комбината за последние три недели

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Одно из крупнейших металлургических предприятий Европы украинский комбинат "Запорожсталь" оказался обесточен из-за блэкаута в регионе, в результате произошла аварийная остановка производства. Об этом говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Комбинат "Запорожсталь" потерял внешнее энергопитание. В связи с этим остановлены все производственные процессы. Команда предприятия оперативно и слаженно отреагировала на нештатную ситуацию, приняв антикризисные меры для безопасной остановки оборудования", - указывается в тексте.

Отмечается, что сейчас в условиях ограниченного энергопитания выполняются регламентные работы на основных агрегатах.

Это уже вторая полная остановка "Запорожстали" за последние три недели. В предыдущий раз это произошло из-за обесточивания 23 декабря.

"Запорожсталь" входит в холдинг "Метинвест" самого богатого украинского бизнесмена Рината Ахметова. В марте 2022 года часть оборудования комбината была переведена в режим горячей консервации. С апреля 2022 года предприятие работало в среднем на 50% от своей мощности.