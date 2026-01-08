Самолет Utair рейса Дубай - Москва вернулся в аэропорт вылета

Такое решение приняли по техническим причинам, сообщили в авиакомпании

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Экипаж самолета авиакомпании Utair, вылетевший по маршруту Дубай - Москва, принял решение о посадке в штатном режиме в аэропорту вылета по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что рейс 767-224 вылетел из Аль-Мактума, но подал сигнал "7700" об аварийной ситуации на борту.

"Авиакомпания Utair сообщает, что воздушное судно, выполняющее рейс Дубай - Москва, готовится к посадке в штатном режиме в аэропорту вылета. В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Угрозы пассажирам самолета авиакомпании Utair по маршруту Дубай - Москва не было, уточнили в авиакомпании.

"Угрозы безопасности полета нет. Выработка топлива до разрешенной посадочной массы является штатной и регламентированной процедурой, применяемой при отсутствии необходимости срочной посадки", - говорится в сообщении.

С пассажирами и членами экипажа вернувшегося в аэропорт вылета самолета все в порядке, заявили в Utair.

"Воздушное судно благополучно приземлилось в 18:37 по местному времени (в 17:37 мск). С пассажирами и членами экипажа все в порядке", - говорится в сообщении.