ТАСС: аэропорт Алеппо будет закрыт еще сутки

Введенные ранее ограничения действовали до вечера 8 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Международный аэропорт сирийского города Алеппо будет закрыт еще сутки - до вечера пятницы, 9 января. Об этом ТАСС сообщил источник в воздушной гавани.

"Закрытие аэропорта продлено, ориентировочно, до 21:00 по всемирному времени пятницы, 9 января (00:00 мск 10 января)", - сказал собеседник агентства, отметив, что такую информацию аэропорт распространил в адрес всех пользователей воздушного пространства страны. Ранее главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии продлевало приостановку работы аэропорта до 23:00 по местному времени (совпадает с мск) 8 января.

Аэропорт приостановил полеты 6 января в связи с обострением ситуации в сфере безопасности, когда формирования курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий и несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами.

По данным агентства SANA, ссылающегося на медиков, число жертв среди мирных жителей города Алеппо от обстрелов со стороны СДС возросло до 9, по меньшей мере 55 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 5 погибших и 31 пострадавшем. По информации агентства, за последние дни центр по реагированию на ситуацию в Алеппо принял около 142 тыс. перемещенных лиц, в городе открыто 12 временных убежищ.