Росавиация сообщила об отсутствии отмен рейсов в аэропортах Москвы

Аэропорты продолжают работать в плановом режиме, несмотря на сильный снегопад, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Московские аэропорты продолжают работать в плановом режиме, несмотря на сильный снегопад, обрушившийся накануне вечером на столичный регион, отмен рейсов по метеоусловиям не зафиксировано. Об этом сообщает Росавиация.

"Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - продолжают работать в плановом режиме, несмотря на ливневый снег в Москве и области", - информирует ведомство, подчеркивая, что "отмен рейсов по метеоусловиям не зафиксировано".

Кроме того, в период с 18:00 до 00:00 мск 9 января воздушные гавани столицы обслужили суммарно на прилет и вылет 354 рейса. "Аэропортовые службы переведены на усиленный режим работы, оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды", - отмечается в Telegram-канале представителя Росавиации.

В частности, в аэропортах проводится чистка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос. "Только с 07:00 до 19:00 мск [работа проводилась] более 15 раз", - заметили в ведомстве, пояснив, что речь идет об "объективной, связанной с обеспечением безопасности полетов необходимости в зимний период". В связи с этим, пояснили в Росавиации, возможны корректировки в расписании полетов.

О снегопаде

В Гидрометцентре РФ ТАСС ранее сообщали, что за 12 часов в Москве может выпасть почти треть месячной нормы осадков, в Подмосковье этот показатель достигнет порядка 40%. При этом, по словам собеседника агентства, суточное количество осадков с большой долей вероятности может побить рекорд 1976 года со значением в 12,9 мм. "Под сомнением и рекорд суточной суммы осадков января, составляющий 23 мм и зарегистрированный в 1970 году", - подчеркнули синоптики.

Как ожидается, интенсивность обрушившегося на регион снегопада будет нарастать в течение ночи, а в общей сложности в период с 21:00 8 января до 21:00 9 января синоптики прогнозируют, что в столице и окрестностях количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, прирост снега - от 25 до 35 см. Подобный показатель может стать рекордным в разрезе суток не только с начала года, но и за весь осенне-зимний сезон.

Из-за непогоды в Москве и области объявлен оранжевый погодный уровень, что означает опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и ущерба. Причиной интенсивных осадков синоптики называют влияние средиземноморского циклона.