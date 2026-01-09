В РФ утвердили новый ГОСТ на определение содержания растительного сахара в меде

Документ направлен на повышение достоверности оценки оригинальности продукции, сообщили в Росстандарте

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на мед, устанавливающий методику определения содержания сахаров растительного происхождения в продукте, сообщили ТАСС в ведомстве. Документ направлен на повышение достоверности оценки оригинальности меда и усиление мер против фальсификации продукции.

"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило новый национальный стандарт ГОСТ Р "Методика определения содержания С-4 сахаров в меде методом масс-спектрометрии изотопных отношений углерода". Новый стандарт устанавливает методику определения содержания сахаров растительного происхождения (С4-сахаров) в меде", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что мед входит в число социально значимых продуктов питания. При этом одна из наиболее распространенных форм фальсификации связана с добавлением сиропов растительного происхождения, поэтому необходимы точные методы контроля и проверки. В Росстандарте рассказали, что с 2024 года Роскачество проводит масштабный мониторинг качества меда, продаваемого в торговых сетях. Результаты исследований показывают, что доля подделок этого продукта постепенно снижается - с 94% в первом полугодии 2024 года до 50% в 2025 году.

"Настоящий стандарт устанавливает единый подход к выявлению таких добавок за счет определения содержания сахаров растительного происхождения в составе продукта. Новый метод позволяет определить содержание С-4 сахаров с помощью масс-спектрометрии изотопных отношений углерода, что может в дальнейшем стать обязательной идентификационной характеристикой продукции пчеловодства. Методика используется для выявления фальсификации меда сахарным сиропом и патокой, изготовленные из таких растений как кукуруза и сахарный тростник (растения С-4 типа)", - пояснили в Росстандарте.

Также документ устанавливает требования к проведению анализа, сбора и обработки полученных данных, определяет критерии оценки содержания растительных сахаров, превышение нормы которых свидетельствует о наличии признаков фальсификации меда.

"Утверждение национального стандарта на методы выявления фальсификации меда позволяет обеспечить единый и объективный подход к подтверждению его оригинальности. Применение современных методик контроля создает дополнительные инструменты защиты потребителей и поддерживает добросовестных производителей, для которых качество и подлинность продукции являются приоритетом", - отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев, слова которого передало ведомство. Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева отметила, что введение высокоточного метода контроля защитит интересы ответственных производителей и гарантирует потребителю уверенность в натуральности и качестве меда.