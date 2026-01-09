В Донбассе создадут единую пригородную ж/д компанию по перевозкам

Оформляются все документы, подтверждающие право собственности

ЛУГАНСК, 9 января. /ТАСС/. Единую пригородную компанию для осуществления железнодорожных перевозок создадут в Донбассе и Новороссии в 2026 году на базе госпредприятия "Донецкая железная дорога". Производится оформление всех правоустанавливающих договоров, сообщили ТАСС в региональном министерстве инфраструктуры и транспорта.

"Принято решение о создании в 2026 году единой пригородной пассажирской компании на территориях Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области. На данный момент производится оформление всех необходимых правоустанавливающих, необходимых договоров разрешительных для обеспечения документов возможности и оформление оказания услуг компанией-перевозчиком в пригородном сообщении на базе государственного унитарного предприятия Донецкой Народной Республики "Донецкая железная дорога", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном министром Альбертом Апшевым.

Отмечается, что компания создается для удовлетворения потребностей в перевозках пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении.

На территории ЛНР в данный момент продолжает оказывать услуги по пассажирским перевозкам в пригородном железнодорожном сообщении Луганский филиал ФГУП "Железные дороги Новороссии". По территории ЛНР курсируют 24 пригородных поезда на участках: Луганск - Дебальцево, Луганск - Родаково, Ролаково - Дебальцево, Ясиноватая - Луганск - Кондрашевская - Новая, Красная Могила - Дебальцево. Луганск - Старобельск - Лантратовка, Родаково - Сентяновка, Сентяновка - Луганск.

В 2024 году в пригородном сообщении перевезено 390,5 тыс. пассажиров, за 10 месяцев 2025 года всего перевезено 324,9 тыс. пассажиров, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.