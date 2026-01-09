Китайские роботы AgiBot стали самыми продаваемыми в 2025 году

Устройства заняли 39% рынка

ШАНХАЙ, 9 января. /ТАСС/. Шанхайский разработчик человекоподобных роботов AgiBot в 2025 году стал лидером по глобальным поставкам андроидов, реализовав 5 168 единиц. На этот бренд пришлось 39% от общего объема продаж в мире, говорится в аналитическом отчете консалтинговой компании Omdia.

На втором месте расположился китайский разработчик Unitree - компания из Ханчжоу реализовала 4,2 тыс. андроидов. На Unitree приходится 32% от общемировых продаж.

В пятерку лидеров, по данным Omdia, со значительным отставанием вошли китайские компании UBtech (1 тыс. единиц, 7% рынка), Leju Robotics (500 единиц, 4%) и EngineAI (400 единиц, 3%). Их штаб-квартиры расположены в Шэньчжэне.

Роботы Tesla заняли лишь 1% глобального рынка, американская компания в прошлом году продала порядка 150 андроидов.

Всего в 2025 году было реализовано около 13 тыс. андроидов. Omdia прогнозирует экспоненциальный рост этого рынка в течение следующего десятилетия. Аналитики считают, что к 2035 году глобальные ежегодные поставки роботов достигнут 2,6 млн единиц.

AgiBot была основана в 2023 году, ее штаб-квартира расположена в Шанхае. Разработчик создает роботов для использования в коммерческом секторе, в частности для встречи гостей в отелях, переноски грузов и уборки помещений.