Каспийский кластер примет первых туристов в 2028 году

Его активная фаза строительства начнется в 2026 году

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Каспийский прибрежный кластер сможет принять первых туристов в 2028 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор института развития "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"Каспийский кластер - это первый опыт по созданию морских курортов для Кавказ.РФ. <...> Активная фаза строительства как раз в ближайшем 2026 году будет. И я думаю, в 2028 году мы будем принимать первых туристов, которые к нам приедут на совершенно новый курорт", - сказал он.

Тимижев подчеркнул, что Каспийский кластер будет построен с нуля с точки зрения курортной инфраструктуры. "Это и променад, это и зона благоустройства, это кафе, рестораны и суперсовременные отели, конечно, которые построят наши резиденты", - добавил он.

Каспийский прибрежный кластер - морской курорт, который стал частью президентского проекта "Пять морей и озеро Байкал". Его территория включает побережья Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана. Проект предполагает обустройство береговой полосы протяженностью 6,5 км, создание современной набережной, спортивных и развлекательных зон, строительство новой инженерной и туристской инфраструктуры.