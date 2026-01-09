Основные индексы китайских бирж выросли после публикации данных по инфляции

Shanghai Composite увеличился до отметки 4 120,43 пункта

ШАНХАЙ, 9 января. /ТАСС/. Основные индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж выросли на 0,92% и 1,15% после публикации Госстатом КНР данных по инфляции за декабрь 2025 года.

Shanghai Composite увеличился до отметки 4 120,43 пункта, а Shenzhen Component - до 14 120,15 пункта, следует из данных торгов. Shanghai Composite находится на максимально высоком уровне с июля 2015 года, а Shenzhen Component - с января 2022 года.

Показатель CSI 300, отслеживающий динамику акций 300 крупнейших компаний на обеих биржах, закрылся на отметке 4 758,92 пункта, поднявшись на 0,45%.

Высокотехнологичные индексы Star Market 50 и ChiNext выросли на 1,43% и 0,77% - до 1 475,96 пункта и 3 327,81 пункта соответственно. Заметный рост продемонстрировали акции аэрокосмических предприятий, компаний, связанных с ядерным синтезом и применением искусственного интеллекта.

По данным Государственного статистического управления КНР, индекс потребительских цен (CPI) в стране в январе - декабре 2025 года вырос на 0,8% в годовом исчислении. Большую часть прошлого года в Китае наблюдался дефляционный тренд.