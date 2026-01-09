В аэропортах Краснодарского края задерживается 52 рейса

В Геленджик задерживается прибытие одного рейса из Москвы и вылет обратного

КРАСНОДАР, 9 января. /ТАСС/. Вылет 17 и прилет 21 рейса задерживается в аэропорту Сочи. Также ряд рейсов задержан в Краснодаре и Геленджике.

В Сочи, согласно онлайн-табло, на вылет задерживаются четыре рейса в Москву, три - в Петербург, по два - в Екатеринбург и Казань, по одному - Красноярск, Минводы, Дубай (ОАЭ), Самару, Киров, Нижний Новгород. На прилет задержаны пять рейсов в Москву, по три - в Екатеринбург и Петербург, по одному - в Наманган, Минводы, Челябинск, Пермь, Самару, Красноярск, Тюмень, Киров, Нижний Новгород, Дубай.

В Краснодаре, как следует из онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются два рейса в Петербург, по одному в Москву, Ташкент (Узбекистан) и Стамбул (Турция). На прилет задержаны три рейса из Москвы, два из Петербурга, по одному из Ташкента и Стамбула.

В Геленджик задерживается прибытие одного рейса из Москвы и вылет обратного.