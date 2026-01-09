Экспорт ФРГ в Россию снизился €0,6 млрд в ноябре

Показатель упал на 5,5% по сравнению с октябрем

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Экспорт германской продукции в Россию в ноябре 2025 года с учетом календарных и сезонных колебаний снизился на 5,5% по сравнению с октябрем, до €0,6 млрд. Такие данные привело Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

По сравнению с ноябрем 2024 года экспорт сократился на 22,5%. Импорт российских товаров в Германию в ноябре 2025 года вырос по сравнению с октябрем 2025 года на 22,5%, до €0,1 млрд. По сравнению с ноябрем 2024 года показатель снизился на 2,7%.

В целом с учетом календарной и сезонной корректировки в ноябре 2025 года объем германского экспорта составил €128,1 млрд, импорта в ФРГ - €115,1 млрд. Таким образом, экспорт ФРГ в ноябре 2025 года снизился на 2,5% по сравнению с октябрем, а импорт вырос на 0,8%. По сравнению с ноябрем 2024 года экспорт сократился на 0,8%, импорт увеличился на 5,4%.

Баланс внешней торговли Германии закрылся в ноябре 2025 года с профицитом в размере €13,1 млрд.