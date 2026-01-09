Цена Brent превышала $63 впервые с 8 декабря

Стоимость росла на 1,66%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE превышала $63 за баррель впервые с 8 декабря 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 00:23 мск, стоимость Brent росла на 1,66%, до $63,02 за баррель.

К 11:40 мск Brent замедлил рост до $62,56 за баррель (+0,92%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2026 года рос на 0,9% - до $58,28 за баррель.