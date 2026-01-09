Суточный отбор газа из хранилищ Европы приблизился к 1 млрд куб. м

Запасы газа в ПХГ Германии опустились до 50,5%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Суточный отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы впервые более чем за год приблизился к 1 млрд куб. м на фоне похолодания в регионе, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор из ПХГ 7 января составил порядка 996 млн куб. м. Суммарный же показатель изъятий из хранилищ с начала месяца приближается к рекорду.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 57,18% (на 14,38 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 69% в прошлом году. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ около 33 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (общий уровень отбора превышает объем закачки) достиг 28,5 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 87-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 12% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Общий объем топлива в ПХГ составляет лишь около 63 млрд куб. м.

Запасы газа в ПХГ Германии, которая является лидером в Европе по объему мощностей хранения, опустились до 50,5%. Остальные страны - лидеры по объему мощностей хранения газа также активно расходуют накопленное топливо. ПХГ Франции наполнены на 51,4%, Австрии - на 59,9%, Италии - на 70,3%, Нидерландов - на 43,7%.

Хранилища Словакии заполнены на 56,8%, Венгрии - на 57,2%, Чехии - на 64,1%, Румынии - на 68,4%, Болгарии - на 65,7%, Бельгии - на 50%, Дании - на 46,3%, Латвии - на 44,8%, Хорватии - на 34,5%.