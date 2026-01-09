Посол Ирана в России рассказал о строительстве участка коридора Север - Юг

Работы займут три-четыре года, считает Казем Джалали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Строительство иранского участка международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг займет три-четыре года. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Читайте также Посол Ирана в РФ: Тегеран не станет уклоняться от серьезных переговоров с США

"Подписание договора о реализации также находится на завершающей стадии, и стороны достигли соглашения по большинству его пунктов. В ближайшие несколько месяцев мы перейдем к этапу реализации и эксплуатации проекта, завершение которого может занять от трех до четырех лет", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что стороны продемонстрировали "серьезное намерение завершить этот проект как можно скорее". По словам Джалали, завершение работ на иранском участке станет важным шагом на пути к повышению пропускной способности и эффективности МТК.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что строительство железнодорожного участка Решт - Астара, входящего в коридор Север - Юг, находится на приоритетном контроле президентов РФ и Ирана.

МТК Север - Юг - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он связывает РФ, Азербайджан, Иран и Индию.