FT: активное развитие ИИ приведет к росту цен на смартфоны и компьютеры

По оценкам банка Morgan Stanley, бытовая электроника подорожает уже в первой половине 2026 года

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Строительство центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта (ИИ) может привести к дефициту микросхем памяти для смартфонов и компьютеров. Из-за этого цены на бытовую электронику возрастут в 2026 году, сообщила газета Financial Times (FT).

Как отметило издание, такие компании, как Amazon, Google, Meta и Open AI, нуждаются в чипах высокопропускной памяти (HBM) для развития ИИ-технологий. Подобный спрос привел к тому, что производители микросхем, например Samsung, SK Hynix и Micron, стали направлять больше ресурсов на разработку HBM, чем на ориентированные на рядового потребителя чипы, необходимые для компьютеров и смартфонов.

По оценкам банка Morgan Stanley, значительный рост цен на бытовую электронику произойдет уже в первой половине 2026 года.

