Донецкий завод высоковольтных опор отгрузил 2 тыс. тонн конструкций ЛЭП

Основная часть произведенных конструкций и порталов направлена на восстановление и реконструкцию Донбасса и Новороссии

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 9 января. /ТАСС/. Донецкий завод высоковольтных опор, запущенный инвестором, выпустил свыше двух тыс. тонн металлоконструкций для восстановления Донбасса и Новороссии в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга ДНР.

"С января 2025 года по настоящее время произведено и отгружено более 2 тыс. тонн оцинкованных конструкций ЛЭП и порталов, основная часть которых направлена на восстановление и реконструкцию воссоединенных субъектов России", - сказано в сообщении. Отмечается, что сейчас на заводе работает уже свыше 180 специалистов. Инвестор реализует на предприятии масштабную программу развития на 1 млрд рублей.

В июне прошлого года в компании "Мостовик" сообщили о планах полностью запустить ДЗВО в ноябре 2025 г., расширив номенклатуру выпускаемой продукции товарами для дорожного строительства, в частности барьерным камнем, балками и плитами.

ДЗВО основан в 1943 году. В прошлом году проведена модернизация мощностей, в том числе реконструированы цеха и обновлена линия цинкования. Запущено производство дорожных ограждений и опор освещения. Проектная мощность предприятия - 3,5 тыс. тонн готовых изделий в месяц. Для выхода на этот показатель, указано на сайте завода, нужно задействовать около 500 работников.