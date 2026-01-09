В Милане тракторы перекрыли движение из-за соглашения ЕС с MERCOSUR

Таким образом фермеры выражают свой протест

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 9 января. /ТАСС/. Фермеры на тракторах перекрыли движение в Милане в знак протеста против торгового соглашения между Евросоюзом и странами Южноамериканского свободного рынка (MERCOSUR). Как сообщает газета Il Messaggero, десятки тракторов съехались на площадь перед зданием регионального правительства.

С тракторов сбрасывают сено под сигнал гудков. На фоне частичной забастовки общественного транспорта это привело к серьезным перебоям в городском движении. Представители сельхозсектора утверждают, что подписание соглашения "способствует спекуляциям и наказывает граждан". Они требуют установление справедливых цен на свою продукцию и введения эффективного контроля над импортом.

Ранее стало известно, что представители большинства стран Евросоюза поддержали заключение соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком на встрече в Брюсселе. В конце 2025 года было решено отложить подписание после многодневных протестов европейских фермеров, особенно интенсивных в Брюсселе. Часть стран, включая Францию, Польшу, Венгрию, не поддержали решение. Ранее Италия также голосовала против, однако, как сообщила премьер-министр Джорджа Мелони, после того, как удалось заручиться гарантиями Еврокомиссии, в том числе добиться увеличения субсидий на €45 млрд, Рим дал добро на подписание.

"Соглашение, достигнутое странами ЕС по MERCOSUR, - хорошая новость для Италии, это - возможность для всех наших компаний. Это соглашение позволит нарастить наш экспорт, чтобы достигнуть 700 млрд", - написал в Х министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни. Он утверждает, что правительство сумело "защитить производителей и высокие стандарты их продукции".

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.