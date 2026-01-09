Bruegel: Россия в 2025 году на 5,6% сократила поставки СПГ в Европу

Показатель немного превысил 20 млрд куб. м, следует из подсчетов на основе данных европейского аналитического центра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз в 2025 году снизились на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и немного превысили 20 млрд куб. м, следует из подсчетов ТАСС на основе данных европейского аналитического центра Bruegel.

Импорт Евросоюзом российского СПГ в 2025 году составил около 20,3 млрд куб. м против 21,5 млрд куб. м в 2024 году. В частности, в декабре российского СПГ в Европу было поставлено в объеме 2,3 млрд куб. м (на 37% выше уровня ноября) против 2,2 млрд куб. м в декабре 2024 года.

Поставки СПГ в ЕС с американского направления (США и Тринидад и Тобаго) по итогам декабря снизились на 11,5% по сравнению с ноябрем - до 6,7 млрд куб. м. В 2025 году импорт Европой газа из этих стран вырос на 61% - до 87,8 млрд куб. м.

Около 20,6 млрд куб. м СПГ в 2025 году было поставлено в Европу из Африки, 11,4 млрд куб. м - с Ближнего Востока.

Суммарный импорт СПГ Европой в декабре, согласном данным Bruegel, составил 12 млрд куб. м - на 5% ниже показателя ноября и на 21% больше, чем в 2024 году. В 2025 году закупки СПГ странами ЕС выросли на 28% - до рекордных 145,7 млрд куб. м.