Bruegel: Россия в 2025 году стала четвертым по объемам поставщиком газа в ЕС

Впереди расположились Норвегия, США и Алжир, следует из данных европейского аналитического центра

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россия в 2025 году оказалась на четвертом месте по объемам поставок газа в страны Евросоюза после Норвегии, США и Алжира, следует из данных европейского аналитического центра Bruegel.

Так, суммарные поставки российского газа в ЕС в 2025 году составили около 38 млрд куб. м. Это меньше, чем поставили Норвегия (97,1 млрд куб. м), США (82,9 млрд куб. м) и Алжир (38,6 млрд куб м). Таким образом, Россия заняла четвертое место по поставкам газа в страны Евросоюза в 2025 году.

В целом же в 2025-м страны ЕС импортировали 313,6 млрд куб. м газа, что на 5,3% выше показателей 2024 года, следует из данных Bruegel.

Ранее подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) свидетельствовали о том, что Россия в 2025 году экспортировала в Европу по трубопроводу "Турецкий поток" рекордные 18 млрд куб. м газа. Газопровод "Турецкий поток" на сегодня остается единственным активным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину. Остальные поставки осуществляются в виде сжиженного природного газа.