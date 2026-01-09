Румыния выступила против соглашения между ЕС и MERCOSUR

Министр сельского хозяйства Флорин Барбу считает необходимым внедрение механизмов, которые позволили бы приостановить договоренность в случае изменения цен или превышения объемов импорта

БУХАРЕСТ, 9 января. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу выступил против соглашения со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) без внедрения механизмов, которые позволили бы его приостановить в случае изменения цен или превышения объемов импорта.

"Я также попросил, чтобы соглашение между ЕС и [странами] MERCOSUR предусматривало возможность его приостановки в случае, если объем импорта на преференциальных условиях превысит средний показатель за последние три года на 5% или если цены изменятся более чем на 5% по сравнению со средним показателем за последние три года. В этой связи любое государство-член [ЕС] должно иметь возможность лицензировать экономических операторов, осуществляющих импортно-экспортные операции с сельскохозяйственной продукцией", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Помимо этого, министр подчеркнул, что соглашение "должно гарантировать, что импорт из третьих стран соответствует стандартам, эквивалентным тем, которые применяются к фермерам в ЕС". Барбу отметил, что уже обратился к Брюсселю для дополнительных гарантий румынским фермерам, а также отказался подписывать соответствующий меморандум относительно MERCOSUR, который предоставило ему министерство экономики.

По данным Agence France-Presse (AFP), представители большинства стран Евросоюза поддержали заключение соглашения о свободной торговле с MERCOSUR на встрече в Брюсселе, несмотря на многодневные протесты европейских фермеров.

5 декабря 2024 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что финишная черта в переговорах между ЕС и MERCOSUR уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и некоторых других стран.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.