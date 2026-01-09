Акции китайской ИИ-компании MiniMax подорожали вдвое

Стоимость одной ценной бумаги составила $42,97

ШАНХАЙ, 9 января. /ТАСС/. Акции шанхайской компании в области искусственного интеллекта MiniMax подорожали вдвое в первый день биржевых торгов. На фоне активного спроса инвесторов стоимость одной ценной бумаги выросла за день на 103%, до 335 гонконгских долларов ($42,97), следует из данных Гонконгской фондовой биржи.

Стартовая цена составляла 165 гонконгских долларов ($21,16). Всего было выпущено 29,2 млн ценных бумаг. В ходе IPO шанхайский разработчик привлек 4,8 млрд гонконгских долларов ($620 млн).

MiniMax основана в 2021 году в Шанхае, она представила свою первую модель в 2022 году. MiniMax разрабатывает модели искусственного интеллекта, работающие с текстом, аудио, изображениями, видео и музыкой. Среди популярных приложений - инструмент для создания видео Hailuo AI, а также Talkie - приложение для взаимодействия с виртуальными персонажами на основе ИИ.

Среди владельцев MiniMax - корпорация Alibaba, разработчик компьютерных игр miHoYo и суверенный фонд Abu Dhabi Investment Authority.

MiniMax стала второй китайской компанией, получившей листинг на Гонконгской фондовой бирже. 8 января здесь начались торги акциями пекинской компании Zhipu AI. Ее ценные бумаги в первый день торгов выросли на 14,4%.