NYT: Украина передала месторождение лития инвесторам, связанным с Трампом

Несмотря на то что для окончательного оформления сделки требуется формальное одобрение кабинета министров страны, соглашение уже практически заключено

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Власти Украины передали тендер на разработку крупного государственного месторождения лития Добра инвесторам, в число которых входит друг президента США Дональда Трампа миллиардер Рональд Лаудер. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Читайте также Люди гибнут за металл: ЕС напомнил о своих претензиях на украинские редкоземы

По ее информации, решение приняла правительственная комиссия Украины. Несмотря на то что для окончательного оформления сделки требуется формальное одобрение кабинета министров страны, соглашение уже практически заключено.

Издание также отметило, что другим инвестором стала энергетическая компания TechMet, частично принадлежавшая инвестиционному агентству правительства США, созданному во время первого президентского срока Трампа.

В августе 2025 года премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что кабмин страны запустил конкурс на разработку месторождения лития Добра в Кировоградской области.

30 апреля 2025 года США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых, а 8 мая Верховная рада проголосовала за его ратификацию. В Киеве сообщали, что будут вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых в двусторонний инвестиционный фонд. При этом депутат Рады Нина Южанина позже призналась, что опасается жесткой реакции Трампа, когда выяснится, что Украина не обладает богатыми недрами, которые заинтересовали бы Вашингтон. По ее словам, геологические карты составлялись еще в советские времена. Если они не будут соответствовать действительности, Киев может полностью потерять поддержку Вашингтона.