На Украине курс доллара впервые превысил 43 гривны

Предыдущий рекорд зафиксировали 8 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Официальный курс доллара к украинской гривне побил исторический рекорд, впервые превысив 43 гривны за доллар, о чем свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Нацбанка Украины.

Согласно им, курс, установленный официальным регулятором на 12 января, составил 43,0757 гривны за доллар. Предыдущий рекорд был установлен 8 января, тогда курс составил 42,72 гривны.

Впервые психологическая отметка в 42 гривны за доллар была преодолена в начале января 2025 года, однако затем курс гривны немного поднялся. Второй раз эта отметка была взята в конце октября.

На ослаблении гривны настаивают кредиторы Киева из Международного валютного фонда (МВФ), отмечая, что слабая национальная валюта увеличивает поступления в бюджет в гривневом эквиваленте от экспорта, таможенных платежей и, главное, от помощи западных партнеров, которая выделяется в долларах и евро.

С 24 февраля 2022 года Нацбанк Украины зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны за доллар. Регулятор предпринимал беспрецедентные шаги для его удержания, однако с 21 июля 2022 года гривну пришлось девальвировать на 25%. 3 октября 2023 года Нацбанк объявил о введении управляемого гибкого курса, пояснив, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания, и пообещал минимизировать разницу между наличным и официальным курсами.