Мантуров заявил об успешном освоении выпуска подшипников

Первый вице-премьер поручил Минтрансу и Минпромторгу вместе с РЖД проработать меры по увеличению загрузки предприятий отрасли

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Производство подшипников для разных отраслей успешно освоено в России. Об этом говорится в сообщении правительства РФ со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Мантуров в рамках рабочей поездки в Тверскую область посетил площадку "Тек-ком производство" - российского производителя подшипников широкой номенклатуры. Группа освоила и локализовала технологии производства буксовых кассетных подшипников для вагонов повышенной грузоподъемности в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). Ранее выпуск подшипников для такого типа вагонов зависело от импортных комплектующих. Также компания осуществляет постановку на производство буксовых подшипников для поездов для высокоскоростной магистрали.

"Денис Мантуров отметил, что в России успешно освоен выпуск подшипников для различных отраслей", - отмечается в сообщении.

"Тек-ком" завершает строительство нового производственного корпуса площадью более 12 тыс. кв. м, ввод которого позволит увеличить мощности вдвое и вывести на рынок десятки новых типов продукции в 2026 году.

Мантуров поручил Минтрансу и Минпромторгу вместе с РЖД проработать меры по увеличению загрузки предприятий подшипниковой отрасли.