Мантуров: иностранные поставщики канатных дорог уже подсчитывают убытки

По словам первого вице-премьера РФ, Россия также получила дополнительные компетенции

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Зарубежные поставщики канатных дорог после отказа от сотрудничества с Россией уже подсчитывают недополученные доходы. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Мантуров в рамках рабочей поездки в Тверскую область посетил "Тверьканатдор". Это предприятие первым в стране наладило разработку и производство канатных дорог по полному циклу, локализовало критические компоненты изготовления продукции.

"Тверьканатдор" - очень важный проект, который стартовал не так давно, но уже на 100% импортозаместил европейских поставщиков, которые сами отказались от сотрудничества с Россией. Думаю, что они уже сами об этом жалеют и подсчитывают свои недополученные доходы", - приводятся слова первого вице-премьера в сообщении правительства.

Россия, в свою очередь, получила дополнительные компетенции, отметил Мантуров. "Наши инженеры, конструкторы, специалисты сделали не просто импортозамещенную версию, а учли наши климатические особенности и опыт эксплуатации других канатных дорог", - подчеркнул он.