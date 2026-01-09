Страны ЕС проголосовали за соглашение о свободной торговле с MERCOSUR

Глава Евросовета Антониу Кошта уверен, что соглашение "принесет выгоды европейским потребителям и бизнесу"

БРЮССЕЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Страны ЕС проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR), против которого протестуют фермеры по всей Европе. Об этом сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта.

"Я приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС одобрить соглашение ЕС - MERCOSUR, - написал Кошта в X. По его мнению, оно "принесет выгоды европейским потребителям и бизнесу".

Фон дер Ляйен распространила заявление, в котором назвала это решение "историческим". "Сейчас около 60 тысяч европейских компаний экспортируют товары в страны MERCOSUR, - отметила глава ЕК, - Они смогут сэкономить до 4 млрд евро в год на экспортных пошлинах". Фон дер Ляйен пообещала европейцам в результате этой сделки "новые рабочие места и возможности"

Ранее представитель кипрского председательства в Совете ЕС сообщил журналистам в Брюсселе, что послы стран ЕС одобрили подписание соглашения. Голосование осуществлялось по письменной процедуре, которая проходила с 8:00 до 16:00 по местному времени (с 10:00 до 18:00 мск).

Как ожидается, теперь это соглашение будет подписано в течение следующей недели.

Двойное большинство

Для утверждения решения о заключении соглашения необходимо было квалифицированное или так называемое двойное большинство: "за" должны проголосовать не менее 55% (16 из 27) стран ЕС, где проживает не менее 65% населения сообщества. Какие страны Евросоюза в итоге проголосовали за это соглашение и какие против, официально не объявлено: Совет ЕС никогда не объявляет позиции сторон при голосовании, об этом сообщат сами государства - члены сообщества.

Против соглашения выступают аграрные лобби Европы, которые опасаются массового притока более дешевой аграрной продукции из Латинской Америки в Европу, что подорвет европейское сельское хозяйство.

Ранее брюссельский портал Euractiv сообщил, что со всей определенностью против соглашения голосовали Франция, Польша, Ирландия, Венгрия, Австрия, и сделал вывод, что фактически решение о подписании или об отказе от этого соглашения зависело от голосования Италии.

5 декабря 2024 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что "финишная черта" в переговорах между ЕС и MERCOSUR уже близка. 6 декабря стороны парафировали торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.