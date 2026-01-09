В аэропортах Московского региона отменили почти 30 рейсов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Свыше 55 рейсов задержано и почти 30 отменено в аэропортах столичного региона из-за сложных метеоусловий. Такие данные приводит Ространснадзор.

Как отмечает ведомство, задерживаются более чем на два часа 12 рейсов в Домодедове, 26 рейсов во Внукове, 18 в Шереметьеве и 1 в Жуковском. Отмены наблюдаются в Домодедове и Внукове - 4 и 24 соответственно.

В Шереметьеве на запасные аэродромы ушло два самолета.

"МТУ Ространснадзора по ЦФО сообщает актуальные данные о работе аэропортов московского авиационного узла (МАУ). Инспекторы непрерывно дежурят во всех аэропортах МАУ, отслеживая обстановку в сложных метеоусловиях", - подчеркнули в ведомстве.

В терминалах аэропортов нет массовых скоплений пассажиров, добавили там.