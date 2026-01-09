Белоруссия и Таиланд установили прямое авиасообщение

В МИД республики сообщили, что 8 января был выполнен первый рейс по маршруту Минск - Паттайя

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. МИД Белоруссии сообщил об установлении прямого авиасообщения республики с Таиландом.

"Беларусь и Таиланд установили прямое авиасообщение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным пресс-службы, 8 января выполнен первый рейс по маршруту Минск - Паттайя. В церемонии открытия рейса принял участие первый замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Лукашевич.

Как проинформировали в дипведомстве, 9 января торжественная церемония встречи рейса в Таиланде прошла с участием посла Республики Беларусь во Вьетнаме Владимира Боровикова, а также официальных представителей авиакомпании "Белавиа". 11 января 2026 г. планируется открытие нового направления Минск - Пхукет.