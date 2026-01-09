МИД Аргентины: ЕС и MERCOSUR подпишут торговое соглашение в Парагвае 17 января

Глава аргентинского внешнеполитического ведомства Пабло Кирно назвал соглашение историческим и "самым амбициозным"

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 января. /ТАСС/. Евросоюз и Южноамериканский общий рынок (MERCOSUR) подпишут соглашение о свободной торговле в Парагвае 17 января. Об этом сообщил министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно.

"После переговоров, которые длились 30 лет, мы подпишем 17 января в Парагвае историческое и самое амбициозное соглашение между двумя блоками", - написал он в X.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта сообщили, что страны ЕС проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с MERCOSUR, против которого протестуют фермеры по всей Европе.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.