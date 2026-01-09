Apple может представить свой первый складной смартфон в сентябре

СЕУЛ, 9 января. /ТАСС/. Американская компания Apple может представить свой первый смартфон со складывающимся экраном в сентябре. Об этом сообщила южнокорейская газета "Чунан ильбо" со ссылкой на источники.

По информации издания, в мае компания Samsung Display в качестве единственного поставщика якобы начнет производство дисплеев для смартфонов Apple с таким форм-фактором. "Базовый график подразумевает [выпуск] в сентябре, но есть шанс, что [выход такого смартфона] будет отложен на более позднее время. Для первой партии складной модели будет поставлено около 9 млн панелей", - рассказал источник газеты. Компании Apple и Samsung Display отказались комментировать эту информацию.

В январе Samsung Display представила новую модель OLED-дисплея для таких устройств с менее заметной "складкой" в месте сгиба.

12 декабря компания Samsung Electronics выпустила на рынок в Южной Корее свой первый складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFold. Китайская компания Huawei выпустила первый в мире смартфон с такой конструкцией Huawei Mate XT в сентябре 2024 года. Новинка от Apple, как ожидается, будет складываться лишь вдвое.