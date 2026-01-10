В аэропорту Шереметьево продлили ограничения на прилет самолетов
03:16
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Шереметьево продлил ограничения на прилет самолетов до 10:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в своем Telegram-канале.
"Обновление информации о закрытии аэропорта Шереметьево на прилет. Ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10:00 мск", - говорится в сообщении.
При этом все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации, уточнили в аэропорту.