ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

В аэропорту Шереметьево продлили ограничения на прилет самолетов

Меры действуют до 10:00 мск
Редакция сайта ТАСС
03:16
© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Шереметьево продлил ограничения на прилет самолетов до 10:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в своем Telegram-канале.

"Обновление информации о закрытии аэропорта Шереметьево на прилет. Ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10:00 мск", - говорится в сообщении.

При этом все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации, уточнили в аэропорту. 

РоссияМосква