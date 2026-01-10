ФРП: программа "Проекты развития" стала самой востребованной в промышленности

Другими популярными льготными программами стали "Комплектующие изделия" и "Повышение производительности труда"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Программы льготного финансирования "Проекты развития", "Комплектующие изделия" и "Повышение производительности труда" Фонда развития промышленности (ФРП) являются наиболее востребованными у промышленных предприятий России. Об этом сообщил ТАСС директор ФРП Роман Петруца.

По программам ФРП компании могут получить льготное заемное финансирование по ставкам 3% и 5% годовых.

"Наиболее популярной программой финансирования ФРП остается флагманская программа "Проекты развития" - 941 выданный заем. Это базовая программа ФРП, ее условия подходят наиболее широкому кругу предприятий, независимо от их масштаба и сферы деятельности. Программа позволяет решить такие инвестиционные задачи, как запуск новых продуктов, создание или модернизация производственных мощностей, внедрение современных технологий, а также автоматизация и цифровизация бизнес-процессов", - отметил директор ФРП.

Также в топ-3 программы по популярности входят две специализированные - "Комплектующие изделия" и "Повышение производительности труда", по которым ФРП профинансировал 298 и 155 проектов соответственно.

Замыкают пятерку лидеров программы "Лизинг" - 137 проектов и "Автокомпоненты" - 93 профинансированных проекта.

Фонд развития промышленности создан в 2014 году по инициативе Минпромторга России путем преобразования Российского фонда технологического развития. Для финансирования региональных проектов и увеличения инвестиционной активности в субъектах Российской Федерации создана сеть региональных фондов развития промышленности.