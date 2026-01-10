"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево

Как сообщили в пресс-службе, некоторые рейсы могут отменить

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. "Аэрофлот" осуществляет вынужденные корректировки рейсов на фоне временных ограничений в аэропорту Шереметьево. Авиакомпания может отменить некоторые рейсы, сообщили в ее пресс-службе.

"В связи с ограничениями на прием рейсов в аэропорту Шереметьево 10 января Аэрофлот вынужденно корректирует расписание полетов в течение сегодняшнего дня, в том числе путем отмены некоторых рейсов. Ряд рейсов, прибывающих в Москву, будет направлен на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

Ожидающих просят перед выездом в аэропорт проверять информацию на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте авиакомпании "Аэрофлот". В случае отмены рейса - не приезжать в аэропорт.

"Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета", - добавили в авиакомпании.

Ранее международный аэропорт Шереметьево продлил ограничения на прилет самолетов до 10:00 мск в связи с неблагоприятными погодными условиями.