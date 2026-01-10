Роскачество планируют исследовать пятновыводители и средства для посудомоек

Этим организация займется в 2026 году, сообщил руководитель Максим Протасов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Роскачество в 2026 году планирует исследовать наполнители для туалетов животных, пятновыводители и средства для посудомоечных машин. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель организации Максим Протасов.

"Из непродовольственных товаров планируем исследовать противогололедные материалы, наполнители для туалетов животных, пятновыводители и средства для посудомоечных машин, парфюмерно-косметическую продукцию, а также товары легкой промышленности, в том числе для детей и подростков", - рассказал он.

Среди пищевых продуктов планируется исследовать товары из базовой потребительской корзины, готовую кулинарию в торговых сетях и общепите, лапшу быстрого приготовления и спортивное питание, а именно гейнеры, добавил глава Роскачества.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 09:00 мск.