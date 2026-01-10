"Победа" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьеве

Некоторые рейсы, прибывающие в Москву, направили на запасные аэродромы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов из-за временных ограничений на работу аэропорта Шереметьево. Авиакомпания отменит некоторые рейсы, сообщили в ее пресс-службе.

"В связи с ограничениями на прием рейсов в Шереметьево "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов путем отмены ряда рейсов. Некоторые рейсы, прибывающие в Москву, направлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

Пассажирам предлагают для проверки статуса рейсов следить за телеграм-ботом компании, сайтом аэропорта вылета, указанной при бронировании электронной почтой, а также за СМС-сообщениями по указанному контактному номеру телефона.

В "Победе" отметили, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме для минимизации изменений расписания, а также информирования и обслуживания клиентов на время ожидания в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.