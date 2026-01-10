"Русский стандарт": россияне в декабре чаще покупали наличные доллары и евро

Средний чек конвертации составил $889 и €434

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Покупка наличных долларов и евро оказалась доминирующей в общей массе валютообменных операций россиян, показало исследование банка "Русский стандарт" (есть у ТАСС).

По данным кредитной организации, в декабре доллары конвертировали в три раза чаще, чем евро. При этом их в основном покупали, чем продавали. Так, на долю таких покупок в офлайне пришлось 52%, а продаж - 48%. В онлайне также лидировали покупки - 56% против 44% соответственно.

Евро в декабре также чаще покупали, чем продавали. У наличных конвертаций соотношение составило 56% против 44% соответственно. А у безналичных евро - 80% покупок против 20% продаж.

В декабре 2025 года средний чек конвертации долларов составил $889, а евро - €434.

В последний месяц 2025 года 96% всех конвертаций иностранной валюты пришлись на отделения банка, а 4% - на безналичные операции, уточнили в "Русском стандарте".

"В декабре российский рубль занимал относительно уверенные позиции, несмотря на колебания нефтяных цен. На стороне рубля в конце года - сезонный рост спроса на иностранную валюту на фоне традиционного повышения общей экономической активности россиян под занавес года, а также предстоящих новогодних путешествий", - прокомментировал для ТАСС тенденции на валютном рынке директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

В рамках исследования эксперты изучили объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в "Русском стандарте" в декабре 2025 года.