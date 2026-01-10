"Россия" корректирует расписание полетов из-за ограничений в Шереметьеве

Некоторые рейсы, прилетающие в Москву, направляются на запасные аэродромы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" корректирует расписание полетов из-за временных ограничений на работу аэропорта Шереметьево. Авиакомпания отменит некоторые рейсы, сообщили в ее пресс-службе.

"В связи с ограничениями на прием рейсов в аэропорту Шереметьево 10 января авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полетов в течение сегодняшнего дня, в том числе путем отмены части рейсов. Некоторые рейсы, прилетающие в Москву, направляются на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

В авиакомпании попросили пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота". В случае отмены рейса - не приезжать в аэропорт.