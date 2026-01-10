В аэропорту Пулково возможны корректировки расписания рейсов
Редакция сайта ТАСС
04:59
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Корректировки расписания рейсов в аэропорту Пулково возможны на фоне временных ограничений в столичном Шереметьеве. Об этом сообщила пресс-служба Пулково в своем Telegram-канале.
"Возможны корректировки расписания из-за закрытия аэропорта Шереметьево в связи с погодными условиями на прием воздушных судов до 10:00 по мск", - говорится в сообщении.
Решение о вылете и посадке принимают командиры самолетов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов. Два рейса перенаправлены на запасные аэродромы, уточнили в аэропорту.