В ГД призвали разместить на "российской полке" детские товары

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Отечественные производители детских товаров должны войти в приоритетную выкладку на "российской полке". Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"Нам очень бы хотелось, чтобы производители детских товаров все-таки вошли в категорию тех товаров, которые будут иметь приоритетную выкладку на "российской полке", - сказала депутат.

По ее словам, идея ввести такую меру поддержки родилась в марте 2022 года, когда "во всех магазинах просто смели все подгузники и детское питание". "Тогда мы собрались с российскими производителями и наметили дорожную карту. Первым шагом была разработка данного законопроекта по поддержке российских производителей детских товаров на лучших полках в офлайне и на первых страницах в онлайне", - отметила парламентарий.

Буцкая подчеркнула, что российским компаниям сложно реализовывать продукцию в онлайне, поэтому в 2026 году "планируется более глубокая работа с маркетплейсами, чтобы они обучали российских производителей".

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил в интервью ТАСС, что министерство ожидает вступления в силу закона о "российской полке", который устанавливает для торговли минимальную квоту на отечественные непродовольственные товары, в 2026 году. По его словам, проект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, после чего будет внесен в кабмин.