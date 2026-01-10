В аэропортах Краснодарского края задержали 52 рейса

Время задержки составляет от 30 минут до 10 часов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Вылет и прилет 52 рейсов задерживается в аэропортах Краснодарского края. Время задержки составляет от 30 минут до 10 часов, следует из данных на 08:00 мск на онлайн-табло аэропортов Краснодара и Сочи. В Геленджике задержек нет.

В аэропорту Краснодара на вылет задерживаются шесть рейсов в Анталью, Шарм-эш-Шейх, Москву, Казань и Екатеринбург. На прилет - 10 рейсов из Москвы, Казани, Антальи, Стамбула, Дубая, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Шарм-эш-Шейха.

В аэропорту Сочи на вылет и прилет задерживаются 36 рейсов: Наманган, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Сургут, Ярославль, Минводы, Пермь, Самара, Дубай, Оренбург, Казань.