Глава Минпромторга рассказал о первом полете "Байкала" с отечественным двигателем

Антон Алиханов отметил, что машина проявила себя устойчиво и управляемо

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Первый полет легкого самолета "Байкал" с отечественной силовой установкой прошел успешно, машина проявила себя устойчиво и управляемо, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга России Антон Алиханов.

24 декабря 2025 года опытный образец легкого многоцелевого самолета "Байкал" совершил первый полет в рамках совместных летных испытаний нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901.

"Полет прошел успешно, машина проявила себя устойчиво и управляемо в установленном диапазоне центровок, скоростей и высот", - сказал Алиханов.

"Летные испытания позволят реализовать проекты по созданию легкомоторных самолетов с отечественной силовой установкой, что является важным событием для российской авиации", - отметил министр.

Сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 намечена на первый квартал 2026 года. Получение сертификата типа на самолет ожидается в 2026 году.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест. Крейсерская скорость самолета - до 300 км в час, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 тонны - 1,5 тыс. км).

