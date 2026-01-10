В аэропорту Калининграда задержали более 20 рейсов

По данным онлайн-табло, три авиарейса отменили

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 10 января. /ТАСС/. Более 20 авиарейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Калининграда. Три рейса отменены, следует из данных онлайн-табло калининградского международного аэропорта Храброво.

Читайте также Что делать, если отменили или задержали рейс

Задержаны 10 рейсов на вылет в московские аэропорты Шереметьево и Домодедово, в Санкт-Петербург, Екатеринбург. Отменены два авиарейса на отправление в Шереметьево в 10:30 и в 14:00 по местному времени.

Задержаны также 15 рейсов на прилет из Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Отменен авиарейс из Шереметьево, прибытие которого в Калининград планировалось в 13:00.

В Калининграде днем 10 января ожидается до 4-9 градусов мороза, небольшой снег, ветер до 7-12 м/с.