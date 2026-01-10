Аэропорт Нижнего Новгорода принял четыре рейса в Москву

Из-за тяжелых погодных условий аэропорт Шереметьево временно закрыт

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принял в качестве запасного четыре международных рейса, следующих в Шереметьево, в связи с тяжелыми погодными условиями в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Из-за тяжелых погодных условий в Москве аэропорт Шереметьево временно закрыт на прием и вылет воздушных судов. Данная мера введена, в первую очередь, в целях обеспечения безопасности пассажиров. В связи с этим вылетевшие в Шереметьево рейсы направлены на запасные аэропорты, в том числе в Нижний Новгород. На текущий момент аэропорт Чкалов принял четыре рейса, все международные (Стамбул, Ереван и два из Хургады)", - говорится в сообщении.

Пассажиры этих рейсов проходят процедуры пограничного контроля и пока будут ожидать вылет в терминале. С ними работают представители авиакомпаний. В аэропорту установлены питьевые фонтанчики и дополнительные кулеры с питьевой водой, выдается мягкий инвентарь (пуфы, матрасы).

На данный момент известно о задержке рейса SU-1869 из Еревана до 17:10 мск, SU-421 из Хургады - до 19:00 мск. "Несмотря на прилет рейсов на запасной [аэродром], регулярное расписание аэропорта Чкалов пока остается без корректировок", - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуется перед отправлением в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло.

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, в регионе идет сильный снег. Ведомство уточняет, что осадки и гололед в Нижегородской области сохранятся до конца дня 10 января и ночью 11 января.