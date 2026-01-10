В аэропортах Самары, Казани и Уфы задержали несколько рейсов
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками нескольких рейсов в аэропортах Самары, Казани и Уфы. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.
"Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав авиапассажиров в аэропортах Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Уфы. Сегодня, 10 января, по различным причинам в аэропортах Самары, Казани и Уфы произошли задержки выполнения рейсов. В связи с неблагоприятными метеоусловиями в Москве самолеты были направлены на запасной аэродром в Нижний Новгород", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нижегородская, Куйбышевская, Татарская и Уфимская транспортные прокуратуры контролируют защиту прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса в соответствии с федеральными авиационными правилами. В аэропортах организованы мобильные приемные для граждан. Ситуация находится на контроле в Приволжской транспортной прокуратуре.