Эксперт Смекалин: инновационные проекты в регионах повысят устойчивость их экономик

Их реализация также повышает привлекательность территорий для молодежи, считает директор Ассоциации инновационных регионов России

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Реализация инновационных проектов в субъектах РФ позволяет сделать экономику регионов более устойчивой, а также повышает привлекательность территорий для молодежи - такое мнение в интервью ТАСС выразил директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александр Смекалин.

"Инновационные проекты формируют компании, которые могут выйти за пределы конкуренции. Они сами формируют рынок, и тем самым они могут формировать и дополнительную добавленную стоимость, а это дополнительное налогообложение, дополнительные доходы, формирование высокопрофессиональных команд. Это и уровень оплаты труда на более высоком уровне, чем в среднем по экономике региона. И, безусловно, это более устойчивая система, потому что она вне рынка, вне конкуренции, она может диктовать на более длительные перспективы свои правила игры на этом рынке, тем самым делая экономику региона устойчивой, более привлекательной для молодежи в том числе", - сказал он.

Смекалин отметил, что АИРР концентрируется на научно-технологической политике, инновационных проектах и поддержке команд, которые могут "выстрелить и реализовать потенциал регионов".