Кабмин продлил на 2026 год условия социальной газификации для льготников

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Правительство России продлило поддержку льготных категорий граждан по программе социальной газификации и на 2026 год. Постановление, корректирующее госпрограмму "Развитие энергетики" подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Особые условия подключения дома к газовым сетям - в том числе субсидия не менее 100 тыс. рублей на приобретение оборудования и проведение работ - положены многодетным семьям, малоимущим, участникам СВО и членам их семей, а также ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам I группы и ухаживающим за детьми-инвалидами россиянам.

Всего на эти цели планируется направить из федерального бюджета 1 млрд рублей. Конкретную сумму кабмин определит, рассмотрев заявки от регионов.

Год назад на поддержку льготных категорий граждан из 55 российских регионов правительство направило около 1 млрд рублей.

Программа социальной газификации реализуется с 2021 года, а с февраля 2023 года государство частично субсидирует льготникам расходы по проведению и подключению газа. В апреле 2024 года по инициативе президента России Владимира Путина в программу также включены дачные участки в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ).