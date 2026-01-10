В России продлили меры по преодолению санкций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что против Российской Федерации введено 30 711 санкций, но несмотря на это российская экономика успешно развивается

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Специальные меры, направленные на преодоление антироссийских санкций, продлены на 2026 год. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

В сообщении отмечается, что часть антикризисных полномочий правительства останется в силе в 2026 году. Закон, вступивший в силу с 1 января, предусматривает установление специальных правил для разрешительной деятельности, а также формирование списка товаров, допускаемых к параллельному импорту, и определяет особенности обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того, принятый закон предусматривает продление возможности ввозить и реализовывать в России лекарства в иностранной упаковке.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, "преодолевая вызовы, наша страна становится сильнее". Он напомнил, что "против Российской Федерации введено 30 711 санкций, но несмотря на это российская экономика успешно развивается, и на сегодняшний день является крупнейшей в Европе и четвертой в мире".

Володин заявил, что Германия занимает шестую позицию, а Франция - девятую, подчеркнув, что эти результаты являются следствием политики тех глав государств, которые развязали войну на Украине, поддерживают киевский нацистский режим. Председатель Госдумы отметил, что введенные ими санкции обернулись против самих европейских граждан, нанося им ответный удар.