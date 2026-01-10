В аэропортах Урала задержали порядка 14 авиарейсов

Причиной стали неблагоприятные метеорологические явления в районах аэропортов Московской воздушной зоны

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Неблагоприятные метеорологические явления в районах аэропортов Московской воздушной зоны стали причиной для задержки порядка 14 авиарейсов в уральских аэропортах, следует из информации на онлайн-табло аэропортов и из сообщения пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

Читайте также Что делать, если отменили или задержали рейс

По данным онлайн-табло аэропортов, в Челябинске задерживаются три рейса (Москва, Хургада), также отменены три рейса в Москву. В Екатеринбурге задерживаются восемь рейсов, в том числе в Хабаровск, Калининград, Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды, Дубай. Отменен рейс в Москву. В аэропорте Перми задерживаются три рейса (Москва и Сухум), отменен рейс в Москву.

"Из-за неблагоприятных метеорологических явлений в районах аэропортов Московской воздушной зоны задержаны к выполнению регулярные авиарейсы в столицу", - пояснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, отметив, что транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.